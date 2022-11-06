



Контрнаступление ВСУ в Луганской области замедлилось: что известно

Глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко заявил, что контрнаступление украинской армии в Луганской области замедлилось.



Власенко выступил в эфире "Эспрессо" и заявил, что активные бои продолжаются вокруг Сватово.



"Ситуация сложная из-за погодных условий. Пока она улучшилась, но влажная земля не дает возможности проезжать колесной техникой. Какое-то наше продвижение возможно только на гусеницах. Это очень усложняет движение ВСУ вперед. По поводу контрнаступления ситуация немного замедлилась возле Белогоровки и Кременной. Более-менее движение есть вокруг Сватово - севернее, южнее. Сейчас Сватово является центром противостояния в Луганской области", - заявил Власенко.