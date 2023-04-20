



Контрнаступление ВСУ – неожиданный сюрприз для РФ, и он удивит даже украинцев

"Удивятся даже украинцы" – таким будет контрнаступление ВСУ. Власти и военные Украины достаточно продолжительное время анонсируют контрнаступление украинских военных весной или летом, не раскрывая при этом даже малейшей доли деталей.



Постоянно говорят об этом и западные партнеры Украины – результаты они не прогнозируют, но готовность до самого победного поддерживать Украину выражают.



Так когда же начнется и каким будет контрнаступление ВСУ. Представитель Президента Украины в Верховной Раде, член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский утверждает, что контрнаступление ВСУ будет "сюрпризом, который меньше всего ожидают" в РФ и которому "удивятся даже украинцы".



"О том, что город Бахмут, Мариуполь, Мелитополь и другие населенные пункты – Донецк, Луганск – будут освобождены, в достаточно краткосрочной перспективе, на мой взгляд, уже ни у кого сомнений нет. А когда это произойдет, каким образом, по каким направлениям – это будет как раз тем сюрпризом, который меньше всего ожидают наши враги. Я думаю, что это будет сюрпризом не только для российских военных и российского общества, но и для многих украинцев", – сказал Вениславский в эфире программы "Свобода. Ранок".



Депутат считает, что войска РФ уже опасаются украинского контрнаступления, активно обсуждают его в соцсетях и ток-шоу.



"Сейчас наше командование Вооруженных Сил, командующий оперативно-тактической группировкой "Хортица", генерал Сырский делает все, чтобы нанести максимальный ущерб стране-оккупанту, Вооруженным силам, военным формированиям, частным военным компаниям в районе тех населенных пунктов, в которых идут самые ожесточенные бои. Это Бахмут, Марьинка, Авдеевка. То есть, это сейчас то, что в будущем позволит нам наиболее эффективно освобождать наши территории", – добавил он.







Напомним, ранее в Министерстве обороны Украины отреагировали на дискуссии в обществе и ожидания контрнаступления ВСУ. В частности, заместитель министра обороны Анна Маляр призвала не сводить контрнаступление лишь к каким-то активным наступательным действиям, поскольку это огромный комплекс различных мероприятий, который, среди прочего, предполагает подготовку людей, техники, резервов, формирование тактики. Она отметила, что контрнаступательные действия украинских войск уже происходят.



В свою очередь руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что подготовка к контрнаступлению Вооруженных сил Украины "идет по плану", но сами планы по его реализации он не будет озвучивать.



Еще в феврале глава ГУР МО Украины заявлял, что с середины и до конца весны на фронте состоятся решающие бои, а в Пентагоне говорили, что Украине предстоит тяжелая борьба весной и летом.