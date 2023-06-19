



Контрнаступление ВСУ может быть приостановлено. В ISW назвали причину

Вооруженные Силы Украины могут на какое-то время приостановить контрнаступление, чтобы пересмотреть свою тактику для будущих операций. К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны (ISW) в своем новом отчете.



Так, начальник Разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг заявил, что, по его оценке, мы не увидим наступления в ближайшие семь дней.



В свою очередь, Wall Street Journal сообщало, что украинские подразделения по большей части приостановили свои наступления в последние дни, поскольку украинское командование пересматривает тактику дальнейших боевых действий.



Эти сообщения совпадают с недавними наблюдениями ISW относительно масштабов и подходов локальных контрударов ВСУ на юге и востоке Украины. Эксперты ISW ранее отмечали, что украинское командование еще не направило большую часть имеющихся сил в контрнаступление и еще не развернула свои основные боеспособные подразделения.



По мнению аналитиков, оперативные паузы - обычная черта крупных наступательных операций, и эта пауза не означает окончания контрнаступления Украины.



Ключевые выводы ISW:

Украинские войска продолжали контрнаступательные действия как минимум на четырех участках фронта и добились ограниченных территориальных успехов.

Страны Евросоюза ускоряют поставки оружия в Украину.

Сообщается, что президент России Владимир Путин поддержал предложение российских блогеров о создании рабочей группы в Администрации президента, вероятно, в попытке интегрировать их в прокремлевское информационное пространство.

Российские войска провели ограниченные наземные атаки севернее Сватово и южнее Кременной.

Российские источники утверждали, что российские силы продолжали отражать украинские контрнаступательные операции в западной части Запорожской области.

Российские оккупационные власти продолжают уделять приоритетное внимание лечению российских военнослужащих в оккупированном Мариуполе, что, как сообщается, значительно увеличивает уровень смертности среди гражданского населения в городе.

Контрнаступление ВСУ



В первые недели июня украинские войска усилили наступательные действия на востоке и юго-востоке Украины. ВСУ удалось освободить семь населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях,

отмечает

РБК-Украина. Генштаб ВСУ сообщил, что наступление Сил обороны Украины продолжается в трех направлениях - Бердянском, Мариупольском и Бахмутском. Украинские военные имеют определенные успехи. Как пишет Reuters, военное руководство Украины задействовало в контрнаступлении 3 из 12 подготовленных бригад, в связи с чем можно считать, что основная битва еще впереди.