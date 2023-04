Контрнаступление: ВСУ готовы, но Украину ждет тяжелый вызов, – NYT

Украина готова к весеннему контрнаступлению, но есть тяжелый вызов для Вооруженных Сил Украины. Бойцы ВСУ могут нанести армии РФ такие потери, которые будут иметь геополитические последствия, пишет во вторник, 4 апреля, издание The New York Times.



Так, издание подчеркивает, что, получив вооружение от западных союзников и создав штурмовые подразделения, украинская армия подготовилась к контрнаступлению. Однако одним их главных испытаний операции станет восстановление потерь и сохранение мотивации защитников Украины, которые за год войны изрядно устали.



Таким образом, отмечает издание The New York Times, готовящееся наступление ВСУ станет проверкой возможности перевооружать и восстанавливать украинские батальоны, сохраняя мотивацию и навыки, которые ранее обеспечивали преимущество.



"Успех Украины в боях на юго-восточных равнинах продемонстрировал бы миру упадок военной мощи РФ, уменьшил бы беспокойство, что война зашла в "болото", и, скорее всего, поощрил бы союзников Украины к дальнейшему вооружению и финансированию Киева", – говорится в сообщении.



В то же время контрнаступление станет серьезным вызовом для Украины и ее армии, ведь украинским офицерам придется организовывать атаки артиллерии, пехоты и бронетехники, чтобы прорываться через российские окопы, танковые ловушки и минные поля.



"На юге российские подразделения строят оборонительные позиции после того, как их вытеснили из Херсонской области в ноябре. Современные западные танки, которые имеют лучшую живучесть и огневую мощь, будут иметь решающее значение для ликвидации этих позиций", – напомнили журналисты.



Директор Института Маккейна Эвелин Фаркас считает, что защитники Украины способны нанести армии РФ такие потери, которые будут иметь геополитические последствия, если вовремя получат оружие. Она указала, что "Украина может сделать РФ ослабленной военной силой в Восточной Европе с небольшими рычагами влияния на переговорах о прекращении войны".



Отмечается, что на первом этапе контрнаступление ВСУ может зависеть от преодоления минных полей, которые оставили россияне. В связи с этим основное внимание украинской армии будет обращено на машины для разминирования.



При этом указано, что Украина может нанести удар на юге, что разделит удерживаемую РФ территорию на две зоны, перережет линии снабжения и поставит украинскую артиллерию в зону досягаемости российских баз во временно оккупированном Крыму.



Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал операцию по освобождению территорий от российских оккупантов в апреле-мае, когда позволит погода. При этом атаковать захватчиков будут по нескольким направлениям.



О том, что Украина готовит мощное контрнаступление, которое шокирует весь мир, ранее заявлял и советник главнокомандующего ВСУ Дэн Райс.



Президент Чехии Петр Павел заявил, что в Украины будет лишь одна попытка контрнаступления, потому что на большее у Запада не хватит ресурсов.



В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ВСУ обязательно освободят все временно оккупированные территории, и предупредил россиян, что они еще могут уйти или будут уничтожены. А самому Путину глава украинского государства пожелал "провести остаток жизни в подвале с ведром вместо туалета".