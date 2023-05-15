



Командующий ВСУ: Бахмутское наступление - первая удача, оборона продолжается

Оборона Бахмута продолжается, и последние дни показали, что Украина может двигаться вперед и противостоять там российским силам, заявил в понедельник, 15 мая, командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский.



“Продвижение наших войск на бахмутском направлении — это первая успешная наступательная операция по обороне города”, — цитирует Сырского Telegram-канал Украинского медиа-военного центра.



“Последние дни показали, что мы можем двигаться вперед и уничтожать противника даже в таких крайне сложных условиях… Продолжается операция по обороне Бахмута. Все необходимые решения по обороне приняты“, - подчеркнул генерал-полковник.



Тем не менее планы России по захвату осажденного восточноукраинского города Бахмут остаются неизменными, к его окраинам направляются новые десантные силы, заявила в понедельник. 15 мая, в своем Telegram-канале заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

