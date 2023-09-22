



Командующий ВС ВСУ: Надеюсь, в следующий раз российская ПВО снова не подведет

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук, комментируя взрывы во временно оккупированном Севастополе в Крыму, поблагодарил летчиков Воздушных сил Украины.



"Мы же обещали, что "продолжение следует..." Поэтому пока оккупанты приходят в себя в Мелитополе, а в Севастополе до сих пор раздаются сигналы воздушной тревоги, в который раз поблагодарю летчиков Воздушных сил! "Все ракеты сбиты!" Надеюсь, что в следующий раз российская ПВО нас снова не подведет. Севастополь – город Военно-морских сил Вооруженных сил Украины! Вместе – к победе!", - заявил Олещук.







