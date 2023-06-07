



Командующий Сырский: Россияне под Бахмутом теряют позиции

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что происходит в Бахмуте по состоянию на утро, 7 июня. А происходит вот что: российские войска теряют позиции, украинские военные продолжают движение вперед на флангах.



"Силы обороны продолжают движение вперед на флангах Бахмутского направления", - написал командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский в своем Telegram-канале 7 июня.



"Бахмутское направление. Силы обороны продолжают движение вперед на флангах, противник теряет позиции под Бахмутом", - написал он, и показал, как работает 3-я отдельная штурмовая бригада.





Напомним, ранее уже сообщалось, что продвижение украинских сил фиксируются в районе Бахмута и еще на нескольких направлениях в Донецкой области.