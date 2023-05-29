



Командующий Сырский анонсировал скорые активные наступательные действия

В понедельник, 29 мая, Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский находится на Лиманском направлении, где уже встретился с командирами частей и подразделений, выполняющих задачи на наиболее "горячих точках" фронта, и сообщил, что "скоро состоятся активные наступательные действия".



"Заметил, что скоро придет то время, когда мы перейдем к активным наступательным действиям, определил конкретные задачи на подготовку к ним", – написал Сырский в своем Telegram-канале.



Генерал сообщил, что на сегодня украинские воины отражают все попытки россиян продвинуться вперед в районах Белогоровки, Спорного, Новоселовского и Торского. ВСУ также наносят оккупантам значительные потери в личном составе и технике, добавил Сырский.



Прямо на передовой военачальник наградил воинов 10 отдельных горно-штурмовых бригад, 54 и 92 отдельных механизированных бригад, 81 и 95 отдельных десантно-штурмовых бригад, и поблагодарил их за отважную службу и мужество по защите Украины.





Напомним, еще 4 мая 2023 года представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что в районе Лимана и Купянска воюют регулярные войска РФ, поэтому на этом направлении оккупанты действуют более "осторожно", чем на Бахмутском.