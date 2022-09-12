



Командир западного военного округа РФ смещен вместе со своим штабом



Главное разведывательное Управление Украины сообщило о том, что в результате завершения “операции по свертыванию группы войск в Изюме и Купянске” со своей должности смещен командующий западного военного округа генерал-лейтенант Роман Бердников.



Вместе с Бердниковым убрали весь его штаб.



Вместо Бердникова назначен командующий центральным военным округом генерал Александр Лапин.



Сам Бердников занял пост командующего западным военным округом всего три недели назад - 26 августа.