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Командир западного военного округа РФ смещен вместе со своим штабом
12.09.2022 11:15 Аркадий Бочаровский

Командир западного военного округа РФ смещен вместе со своим штабом


Главное разведывательное Управление Украины сообщило о том, что в результате завершения “операции по свертыванию группы войск в Изюме и Купянске” со своей должности смещен командующий западного военного округа генерал-лейтенант Роман Бердников.

Вместе с Бердниковым убрали весь его штаб.

Вместо Бердникова назначен командующий центральным военным округом генерал Александр Лапин.

Сам Бердников занял пост командующего западным военным округом всего три недели назад - 26 августа.

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