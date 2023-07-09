



Командир “азовцев”: Мы возвращаемся на фронт

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко, вернувшийся из Турции в субботу, 8 июля, заявил, что намерен вернуться на фронт.



"Конечно. Для этого мы вернулись в Украину. Это наша главная цель", – ответил он на вопрос журналистов об этом.



Командир поблагодарил "господина президента, его команду, силы обороны и каждого солдата, кто продолжал бороться с оккупантами на фронте в то время, когда мы находились в плену".



"Я глубоко уверен в том, что армия – это командная работа. И сегодня мы вместе с вами, мы продолжим борьбу. Мы обязательно свое слово скажем еще в бою”, – заявил Прокопенко. “Главное на сегодняшний день – это то, что украинская армия перехватила стратегическую инициативу на линии фронта. И с каждым днем мы продвигаемся вперед, уничтожаем врага, освобождаем временно оккупированные территории".



Он и еще четыре офицера находились в Турции по договоренности с президентом Турции Реджепом Эрдоганом с 22 сентября 2022 года.