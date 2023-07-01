



Колоссальные потери: Зеленский рассказал об уроне ЧВК “Вагнер” в Украине

Украинские военные нанесли колоссальные потери вагнеровцам во время боев на востоке. ВСУ уничтожили около 21 тысячи наемников. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью El Mundo.



"Феномен Вагнера, такого же террористического, как и российская армия, очень важен для понимания некоторых вещей. Их самая мощная группа была в Восточной Украине и использовала пленных для нападений. Они были такими сильными, потому что у них не было другого выбора, кроме как атаковать", – рассказал президент.



Как отметил Зеленский, “вагнеровцы не имели другого выбора кроме как нападать, поскольку в случае отказа по ним открывали огонь другие же наемники”. По мнению президента, в этом был секрет их силы.



“Остальные российские военные немотивированы и слабее наших воинов”, – сказал он.



По словам Зеленского, среди "вагнеровцев" были две категории – профессиональные наемники и мобилизованные из тюрем, которые использовались в качестве пушечного мяса.



"Наши войска убили 21 000 из них и ранили 80 000. Это колоссальные потери, но они дают представление о том, насколько велики такие группы на востоке Украины. Хорошая новость заключается в том, что мы уничтожили наиболее мотивированную часть российских сил. В нашем случае наши люди мотивированы, потому что они, их дети и родители хотят выжить", – добавил президент.



Уничтожение такого большого количества наемников также является частью контрнаступления. Сегодня ВСУ готовы двигаться вперед.



"Что касается "Вагнера", то теперь мы знаем, что они едут в Беларусь и могут создавать угрозы. Если они захотят сформировать из этих преступников наступательный кулак или диверсионные группы для действий на польских границах, мы узнаем об этом вскоре", – отметил Владимир Зеленский.