



Коллаборант, показавший армии РФ короткий путь в Киев, получил 15 лет тюрьмы

Суд приговорил к 15 годам заключения коллаборанта, который в первые дни полномасштабного вторжения РФ на собственном автомобиле показал путь оккупантам из Сумской области в окрестности Киева. В результате 128 единиц военной техники россиян коротким путем добирались до столицы.



"Эта боевая техника входила в состав "передовых" подразделений оккупационных группировок РФ, которые получили задание штурмовать столицу с северо-восточного направления. За время войны вышеупомянутая колонна вражеских войск была уничтожена украинскими защитниками", - отметили в СБУ.



По данным спецслужбы, после "сопровождения" вражеской техники предатель вернулся в Сумскую область, где работал на ФСБ даже после освобождения региона. Мужчина собирал разведданные о дислокации ВСУ на территории области, а также информацию об имеющимся вооружении у украинских защитников.



Злоумышленник был задержан в августе 2022 года, у фигуранта изъяли мобильный телефон, который тот использовал для коммуникации с оккупантами.



По данным следствия, вражеским пособником оказался местный житель, которого российская спецслужба завербовала накануне полномасштабного вторжения РФ. Среди основных его задач было обеспечение "навигации" военных колонн агрессора по кратчайшим путям в Киев.



Суд признал мужчину виновным по чч.1 и 2 ст.111 УК Украины (государственная измена), ему назначено 15 лет лишения свободы.



