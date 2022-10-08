



Когда завершится война в Украине: прогноз Британии

Британские политики и аналитики считают, что война в Украине может завершиться уже до конца текущего года.

По данным The Times, такой оптимизм вызвали последние успехи ВСУ в прорыве российской линии фронта.

По словам источника из британского правительства, в случае, если успехи украинцев продолжатся, силы РФ будут вытеснены с Донбасса и вернутся обратно до конца года. Тем не менее, Крым будет вернуть сложнее, а сам процесс приведет к большим потерям.

"Исходя из всего того, что мы видим, складывается впечатление, что это коллапс, по крайней мере на Донбассе, и я верю, что русские будут отброшены за линию 23 февраля до конца года", - считает бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес.

По его мнению, бой за Крым продолжится до лета 2023 года, а захват Херсона позволит ВСУ поражать военные цели на полуострове, в чем помогут реактивные системы залпового огня, полученные от Запада.

Некоторые аналитики все же считают, что нет никаких признаков того, что зимой боевые действия будут приостановлены.