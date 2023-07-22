



Когда в Украине откроют небо, Ryanair продаст 1 млн билетов дешевле €20



Крупнейшая европейская бюджетная авиакомпания - ирландская Ryanair, после возобновления полетов из/в Украину предложит 1 миллион или 20% билетов по цене менее 20.



По словам исполнительного директора авиакомпании Майкла О’Лири, вице-премьер – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков "попросил и мы дали ему обязательства, что из 5 миллионов мест, которые будут предложены в первый год, 20% или 1 миллионов мест будут проданы по цене менее 20 евро".



О’Лири также отметил, что авиакомпания сможет реализовать поставленную задачу в случае, если будет иметь недорогую базу в украинских аэропортах и соответствующие ставки сборов.



"Нам нужно будет иметь недорогую базу в аэропортах. Но это решение за министерством. Министр Кубраков спрашивал, будем ли мы предлагать низкие тарифы и мы ответили, что да. Примерно 20% мест будет продано по тарифам 10 евро, 14 евро, 19 евро. Это – миллион пассажиромест. Большую часть билетов мы продаем по 24 евро, 29 евро, 39 евро. Сейчас единственный способ заполнить это количество мест – очень низкие цены на авиабилеты", - цитирует исполнительного директора Ryanair "Интерфакс-Украина".



Также он уточнил, что Украина может иметь более низкие цены на авиаперелеты, чем Польша, но должна обеспечить и более низкие аэропортовые сборы, чем в Польше.



Напомним, что Ryanair объявила об обязательстве возобновить полеты в/из Украины по низким тарифам в течение 8-ми недель после открытия воздушного пространства Украины. Компания планирует разместить в Киеве, Львове и Одессе до 30 новых Boeing 737 MAX стоимостью более $3 млрд. Авиакомпания готова осуществлять до 600-т рейсов в неделю. В дополнение, Ryanair планирует открыть ежедневные рейсы между Киевом, Львовом и Одессой, как только аэропорты будут готовы к этому.



Вместе с тем, Ryanair рассматривает возможность возобновления небольшого числа рейсов в Украину до конца 2023 года при условии успешных переговоров Украины по частичному открытию воздушного пространства.



"Рассматриваем два плана: один, когда война закончится и все откроется в один или два дня. И второй, наиболее вероятный, согласно которому мы можем запланировать небольшое количество рейсов уже в конце этого года", - сказал О’Лири.



Исполнительный директор авиакомпании привел в пример опыт Израиля, где авиация продолжает работать.



"Самолеты садятся ежедневно в Тель-Авиве, который находится всего в 10-ти минутах езды от Западного берега, откуда запускают ракеты. Было определенно, что летать безопасно и местная власть сможет защитить самолет. Поэтому я не вижу причин, почему мы не можем вернуть рейсы в Украину", - отметил О’Лири.



По его информации, в настоящее время Минвосстановления работает над тем, чтобы в конце текущего года возобновить некоторые рейсы в Украину.



"Я думаю, мы должны быть оптимистами. Сейчас Министерство восстановления работает над тем, чтобы в конце этого года возобновить некоторые рейсы до Киева и Львова. И если они смогут доказать, что это безопасно, мы будем выполнять эти рейсы", - сказал глава Ryanair.



В то же время он подчеркнул, что если Украине не удастся убедить EASA - Европейское агентство по безопасности полетов и страховые компании, что выполнять ограниченное количество рейсов в Киев и Львов безопасно, то возобновить полеты компания не сможет.