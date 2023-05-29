



Кобминированная ночная атака РФ по Украине: подробности

Ночью 29 мая войска РФ совершили очередную так называемую комбинированную воздушную атаку на Украину. Силы противовоздушной обороны работали во многих регионах Украины, в частности, во Львовской, Хмельницкой, Киевской, Одесской и Винницкой областях. Эта ночь была названа одной из самых сложных для ПВО.



По Киеву враг применил беспилотники и крылатые ракеты. Силы ПВО уничтожили более 40 вражеских целей, удары по Киеву не допущены. Но в регионах зафиксированы "прилеты".



С начала мая россияне совершили уже 15-ю воздушную атаку на Киев. Таким образом оккупанты пытаются истощить ресурсы украинской ПВО и держать в глубоком психологическом напряжении гражданское население, говорится в сообщении, обнародованном Киевской городской военной администрацией в Telegram-канале.



"По предварительной информации, враг применил баражирующие боеприпасы "Shahed". Практически одновременно с атакой БпЛА, из района Каспия вражеские ТУ-95МС совершили пуски крылатых ракет, вероятно Х-101/555. Так что атака на столицу была комбинированной, по разным направлениям", – отметили в КГВА.



И Киев и область отбили массированную воздушную атаку врага. Силы ПВО Украины уничтожили более 40 дронов и ракет, которые атаковали Киев в ночь на 29 мая. Город и его жители не пострадали от воздушного удара, уточнили мэр Киева Виталий Кличко и начальник КГВА Сергей Попко.



"Спасибо нашим силам ПВО за филигранную работу! Еще одна сложная ночь для столицы. Но, благодаря профессионализму наших защитников, в результате воздушной атаки варваров в Киеве не произошло поражений и разрушений", – заявил Кличко.



"Атака на столицу была комбинированной, с разных направлений. Но мы все цели обнаружили и уничтожили. Ударов по Киеву не допущено!", - дополнил Попко.

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Атака на Киев



Информация о том, что на подступах к Киеву работает ПВО, появилась в 00:58 – в это время в Киевской области раздались звуки взрывов. Информацию о работе ПВО подтвердили власти, и призвали людей находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

"В области опасность применения враждебных БПЛА. Силы противовоздушной обороны уже действуют. Ни при каких обстоятельствах не снимайте работу наших защитников и не выкладывайте в сеть. Оставайтесь в укрытиях до истечения воздушной тревоги. Берегите себя и близких!," – заявили в ОВА.

А после 03:00 в Киев долетели российские ракеты, силы ПВО начали работать еще активнее. В 03.15 мэр города Виталий Кличко, в частности, сообщил следующее: "Взрыв в Голосеевском районе столицы. Все службы следуют на место. Подробности – со временем. Будьте в укрытиях!"

Мэр столицы также добавил, что слышны и другие взрывы, есть и сбития.

Нова информация от официальных лиц была следующей:

03:50. О взрыве в Подольском районе столицы сообщил мэр Кличко: "Экстренные службы выехали на место. Предварительно, в результате падения обломков загорелся частный дом". По его словам, еще есть вызов с сообщением о взрыве в Святошинском районе.

04.00. "Святошинский район. Предварительно зафиксировано падение обломков. По информации на данный момент – без пострадавших и серьезных разрушений. Данные уточняются", – КГВА. "В Святошинском районе, где обломки упали на отселенное здание, спасатели ликвидируют пожар", – Кличко. Также известно, что в Подольском районе обломки повредили крышу одноэтажного частного дома – пожаров и пострадавших нет.

05.00. Вот как подытожил Виталий Кличко: "Сложная ночь для столицы, но, благодаря профессиональности наших защитников, в результате воздушной атаки варваров в Киеве не произошло поражений и разрушений инфраструктурных и других объектов, многоквартирных жилых домов. Нет пострадавших и погибших. Орки беснуются – мы стоим!"

Отбой в Киеве объявили в 04:58. Воздушная тревога длилась более 4 часов. В КГВА подсчитали, что это была 15 воздушная атака с начала мая: "Этой ночью снова были дроны, а также и крылатые ракеты. Силами ПВО было обнаружено и уничтожено более 40 воздушных целей. Удары по Киеву не допущены!"

Фото, видео последствий падения обломков в Подольском районе Киева.





В Киевской области была сбита ракета, о чем сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем

Telegram

-канале, подчеркнув, что работает ПВО.

Также жителей области предупредили об опасности применения вражеских БПЛА.

"Силы противовоздушной обороны уже работают. Ни в коем случае не снимайте работу наших защитников и не выкладывайте в сеть. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Берегите себя и близких!" - информирует Киевская областная военная администрация.

Ночная атака РФ на Украину



Как уже сообщалось, ночью, 29 мая, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога, силы противовоздушной обороны работали во многих регионах Украины, в частности, во Львовской, Хмельницкой, Киевской, Одесской и Винницкой областях.



Российские войска наносили удары с воздуха по территории Украины. Сообщалось о работе противовоздушной обороны в Винницкой области.



"Силы обороны в области отрабатывают воздушные цели. Оставайтесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Все службы работают", – отметил руководитель Винницкой ОВА Сергей Борзов.



Работала ПВО в Одесской области. Правда, в Одессе все же были зафиксированы прилеты. Эту информацию подтвердили и в ОК "Юг", и спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.



В Одессе обломки вражеского дрона-камикадзе, сбитого противовоздушной обороной ВСУ, при падении попали на территорию портовой инфраструктуры. Произошел пожар, который уже был потушен, уточнил

Сергей Братчук

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Так, регион в ночь на 29 мая подвергся очередной атаке ударными дронами типа Shahed. При этом ПВО отражала удары и уничтожала воздушные цели противника.

Обломки сбитого дрона упали на территории портовой инфраструктуры города.

"В результате попадания в портовую инфраструктуру Одессы вспыхнул пожар. Она оперативно ликвидирована", - рассказал Братчук.

Информация о масштабе разрушений уточняется, добавил он.





В Хмельницкой областной военной администрации сообщили о звуках взрывов в области.



"Не снимайте работу сил ПВО и до завершения тревоги оставайтесь в укрытиях!" - говорится в сообщении.



Руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о работе сил противовоздушной обороны на территории области.



"Во Львовской области работает ПВО. Не публикуйте никакой информации. Оставайтесь в укрытиях!", - отметил Козицкий.



В Николаевской области зафиксированы удары российских оккупантов по трем общинам за минувшие сутки, по состоянию на утро понедельника, 29 мая. А также в небе над регионом этой ночью было сбито 3 вражеских дрона, сообщил в своем

Telegram

-канале глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Во время ночной массированной ракетно-дроновой атаки враг направил по югу Украины дроны-камикадзе типа "Shahed-131/136". Три из них уничтожены в небе над Николаевщиной", - отметил чиновник.

Российские оккупанты вчера около 11 дня обстреливал Очаков. В результате произошло возгорание на открытой территории береговой линии. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также в воскресенье, 28 мая, с 11:07 и 12:48 войска РФ наносили артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Тоже без пострадавших.

А вечером в воскресенье был зафиксирован вражеский обстрел по открытой территории населенного пункта Куцурубской общины. Пострадавших нет.

Уже под утро понедельника в Баштанском районе в 05:15 войска РФ наносили удары за пределами населенного пункта Снигиревской общины. Пострадавших и разрушений - нет.