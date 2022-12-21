



Книга палачей: украинские хакеры собирают данные российских военных



Хакеры IT-армии Украины, добровольческой группы компьютерных специалистов, собирают данные для каталогизации российских солдат, которые убивают и пытают украинцев.



“Это нужно для того, чтобы помочь в принятии решений на поле боя”, – рассказал глава Минцифры Михаил Федоров.



Однако как именно это влияет, министр не уточнил. Цель, по словам Федорова, также состоит в том, чтобы каждый мог понять, кто приходил в Украину и убивал украинцев.



“Современные технологии, такие как распознавание лиц с помощью искусственного интеллекта, расшифровывающего информацию с камер наблюдения, помогают нам идентифицировать российские военные преступления”, – сообщил министр.



Впервые о "Книге палачей" стало известно в начале апреля, когда Владимир Зеленский анонсировал ее создание в одном из своих обращений. С этого времени она начала активно разрабатываться и наполняться. Сейчас это также отдельный сайт, на котором можно найти информацию о российских военных, которые совершали зверства в Украине, фото их преступлений и прочее.



Кроме того, ресурс позволяет свидетелям таких событий сообщить об увиденном. В данный момент сайт насчитывает 1500 наборов данных о российских террористах, в том числе о высшем командовании. Вероятно, общее количество собранной за почти год информации значительно больше.