Новости » События в Украине
Кличко рассказал о погибших и пострадавших в Киеве
31.12.2022 15:00 Алина Груднева

Кличко рассказал о погибших и пострадавших в Киеве

В результате сегодняшней атаки по Киеву погиб пожилой мужчина в Соломенском районе.

Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его словам, еще семь человек пострадали в результате атаки россиян в двух местах взрывов в Соломенском районе. 

"Один человек – в крайне тяжелом состоянии", - отметил Кличко.

Также в Офисе президента Украины показали первые кадры попадания ракеты в гостиничный комплекс в центре столицы. Как выяснилось, речь идет о гостинице "Алфавито" возле Дворца Культуры Украины и офиса Укрзализныци.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы