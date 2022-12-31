



Кличко рассказал о погибших и пострадавших в Киеве

В результате сегодняшней атаки по Киеву погиб пожилой мужчина в Соломенском районе.



Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.



По его словам, еще семь человек пострадали в результате атаки россиян в двух местах взрывов в Соломенском районе.



"Один человек – в крайне тяжелом состоянии", - отметил Кличко.



Также в Офисе президента Украины показали первые кадры попадания ракеты в гостиничный комплекс в центре столицы. Как выяснилось, речь идет о гостинице "Алфавито" возле Дворца Культуры Украины и офиса Укрзализныци.