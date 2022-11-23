



Кличко: На Киев летела 31 ракета, большинство сбили

В среду, 23 ноября, российские оккупанты выпустили по Киеву 31 ракету, силы противовоздушной обороны сбили большинство. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.



"По информации военных, на Киев летела 31 ракета, 21 ракета была сбита. Несколько вмешательств в объекты критической инфраструктуры. Сейчас часть города обесточена. Отсутствует водоснабжение, работники "Киевводоканала" и "Киевэнерго" работают, чтобы восстановить", - заявил Кличко.



Также городской глава отметил, что в результате вражеской атаки 11 людей получили ранения, в том числе один ребенок. По погибшим информация пока отсутствует.



Напомним, ранее стало известно, что в Киеве 23 ноября во время воздушной тревоги прогремели взрывы. По данным КГГА, есть попадание в один из объектов инфраструктуры столицы. Также взрывы прогремели в разных районах столицы