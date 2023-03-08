



​​​​​​​Китай анализирует ошибки РФ в Украине и изучает Javelin и Starlink, - СМИ

Китайские аналитики исследуют ошибки, которые Россия допустила в войне против Украины. Пекин внимательно изучает влияние американского оружия и технологий, пишет на Reuters.



Журналисты издания изучили около 100 статей в 20 китайских специализированных изданиях по военной тематике, посвященных войне РФ против Украины. Все доступные материалы о войне тщательно анализируются "сотнями исследователей из сети университетов, связанных с Народно-освободительной армией, государственными производителями оружия и аналитическими центрами военной разведки".



Кроме того, авторы Reuters подчеркивают, что пока китайские чиновники избегают критики России, исследователи более откровенны в своих выводах. Многие китайские статьи посвящены ошибкам российских войск. Среди которых устаревшая тактика ведения боя, отсутствие единого командования и недостаточное проникновение в средства связи Украины.



Также китайские исследователи обеспокоены ролью спутниковой сети Starlink компании Илона Маска, обеспечивающей связь украинских военных. По данным аналитиков, Китай хочет разработать подобную сеть, чтобы найти способы вывести из строя Starlink.



Китайские эксперты считают, что Пекин также должен увеличить инвестиции в боевые беспилотники. Пока такие дроны Китай тестирует в небе над Тайванем.

Особенное внимание в Китае уделяют изучению американского оружия, в том числе HIMARS, а также ракет Stinger и Javelin, которые "нанесли серьезный ущерб российским танкам, бронетехнике и военным кораблям".



Следует отметить, что китайские аналитики исследуют диверсионные операции спецназовцев на территории РФ, использование Telegram для гражданской разведки и информационную войну.