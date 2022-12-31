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Последствия ракетной атаки на Киев. ФОТО
31.12.2022 15:32 Алина Груднева

Последствия ракетной атаки на Киев. ФОТО

Офис президента Украины представил первые официальные кадры с последствиями попадания ракеты в гостиницу в центре Киева.

"Обычно в эти даты там находятся родители с детьми в канун Нового года. Сегодня чудом не было детей", – сказано в сообщении.

На снимках видны масштабы разрушений. От ударной волны повылетали стекла.
Также обломки ракеты упали на стадион "Темп". Сильных повреждений, как и пострадавших, нет.


Кроме того, появились кадры удара по Протасовому Яру в Киеве. Видны пожар, дым и разрушения.

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