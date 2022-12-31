



Последствия ракетной атаки на Киев. ФОТО

Офис президента Украины представил первые официальные кадры с последствиями попадания ракеты в гостиницу в центре Киева.



"Обычно в эти даты там находятся родители с детьми в канун Нового года. Сегодня чудом не было детей", – сказано в сообщении.



На снимках видны масштабы разрушений. От ударной волны повылетали стекла.

Также обломки ракеты упали на стадион "Темп". Сильных повреждений, как и пострадавших, нет.





Кроме того, появились кадры удара по Протасовому Яру в Киеве. Видны пожар, дым и разрушения.

