Последствия ракетной атаки на Киев. ФОТО
Офис президента Украины представил первые официальные кадры с последствиями попадания ракеты в гостиницу в центре Киева.
"Обычно в эти даты там находятся родители с детьми в канун Нового года. Сегодня чудом не было детей", – сказано в сообщении.
На снимках видны масштабы разрушений. От ударной волны повылетали стекла.
Также обломки ракеты упали на стадион "Темп". Сильных повреждений, как и пострадавших, нет.
Кроме того, появились кадры удара по Протасовому Яру в Киеве. Видны пожар, дым и разрушения.