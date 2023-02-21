



Киев пленил мое сердце: Отзыв Байдена в Мариинском дворце

Президент США Джо Байден в ходе визита в Украину 20 февраля встретился с Владимиром Зеленским в Мариинском дворце, где главы государств общались наедине. Владимир Зеленский заметил, что говорить планировали о ситуации на фронте и украинском народе, который переживает тяжелые времена.



Джо Байден опубликовал фото из книги гостей Мариинского дворца со своей записью.



“Киев пленил частицу моего сердца. Я знал, что вернусь”, – написал Джо Байден в комментарии к фото из книги.



Президент отметил, что он имеет честь снова быть в Киеве, чтобы выразить солидарность и дружбу с свободолюбивым народом Украины.



"Господин президент, пожалуйста, примите мое глубокое уважение за ваше мужество и лидерство. Слава Украине!" – написал Байден.



Также американский лидер отметил, что президент Зеленский и все украинцы каждый день напоминают миру, что такое смелость.



“Они напоминают нам, что свобода неоценима. И за нее следует бороться. Столько, сколько потребуется”, – заявил Байден.



Президент США побывал в Киеве впервые за 15 лет. Джо Байден провел переговоры с Владимиром Зеленским, и почтил память погибших в войне с Россией украинцев.В момент церемонии на территории всей Украины объявили воздушную тревогу, поэтому она проходила под звуки сирен. Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что это первый в истории случай, когда президент США посетил столицу страны, которая находится в состоянии войны.