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Киев: Массированная атака беспилотников-камикадзе
19.12.2022 07:09 Аркадий Бочаровский

Киев: Массированная атака беспилотников-камикадзе

Несколько взрывов прогремели в Шевченковском районе Киева, сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Несколько взрывов прогремели в Шевченковском районе столицы. Все службы работают на местах. Подробнее — позже", - написал он в своем Telegram-канале.

Российские каналы сообщают о массированном ударе по Киеву и Николаевской области беспилотниками-камикадзе.

В Киеве сообщили о том, что рано утром 19 декабря сбили девять беспилотников.

Сообщается о сильном пожаре на объекте энергетической инфраструктуры в Киеве. Город частично обесточен.
 

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