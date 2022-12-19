



Киев: Массированная атака беспилотников-камикадзе

Несколько взрывов прогремели в Шевченковском районе Киева, сообщил мэр города Виталий Кличко.



"Несколько взрывов прогремели в Шевченковском районе столицы. Все службы работают на местах. Подробнее — позже", - написал он в своем Telegram-канале.



Российские каналы сообщают о массированном ударе по Киеву и Николаевской области беспилотниками-камикадзе.



В Киеве сообщили о том, что рано утром 19 декабря сбили девять беспилотников.



Сообщается о сильном пожаре на объекте энергетической инфраструктуры в Киеве. Город частично обесточен.

