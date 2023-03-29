



Кэти Перри показала встречу Зеленского и Орландо Блума

Американская певица Кэти Перри отреагировала на встречу своего супруга Орландо Блума с украинским президентом Владимиром Зеленским во время визита голливудской звезды в Украину в рамках гуманитарной миссии ЮНИСЕФ. На своей странице в соцсети она опубликовала кадры разговора актера и главы государства.



"Так горжусь работой, которую ты делаешь с @unicef, любовь моя. Ты и в жизни герой", – подписала она пост.



Орландо помог доставить в Украину помощь для детей, пострадавших от войны.



"Тысячи школ в Украине были повреждены или полностью разрушены. Почти 2,7 млн украинских школьников вынуждены учиться онлайн или в смешанном формате. Около 1,5 млн украинских юношей и девушек подвержены риску развития депрессии, тревоги и других психологических проблем. Во время встречи мы обсудили проекты гуманитарной помощи, вопросы восстановления, ориентированные именно на интересы детей. @unicef и наши команды будут работать в нескольких направлениях, приближать победу и возвращать украинским детям счастливое детство", – написал актер о встрече с Зеленским.



