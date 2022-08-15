



Катастрофа МН17 на Донбассе: суд Гааги готов вынести приговор

Суд в Гааге вынесет приговор по уголовному делу о сбитом самолете MH17 на Донбассе 17 ноября, о чем сообщил окружной суд Гааги 15 августа.



В авиакатастрофе погибли все 298 человек, которые были на борту, включая 193 гражданина Нидерландов.



Стоит напомнить, что расследование пришло к выводу, что самолет MH17 был сбит российской ракетой "Бук".



Прокуратурой были объявлены обвинения четырем фигурантам:



– отставному офицеру российской армии и экс-главарю "ДНР" Игорю Стрелкову (Гиркину),

– полковнику ГРУ РФ Сергею Дубинскому;

– подполковнику запаса ВДВ РФ Олегу Пулатову;

– участнику формирований "ДНР" Леониду Харченко.