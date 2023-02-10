



Карты боев ISW: Российские войска понесли серьезные потери под Угледаром

Российские военные пытаются наступать в районе Бахмута Донецкой области. Также в результате неслаженных действий понесли серьезные потери в районе Угледара, потеряв за день более десяти танков и БМП. Об этом сообщается в отчете Института изучения войны (ISW).







Луганское направление: ВСУ уничтожают современную технику врага под Кременной



Войска РФ продолжили наступательные действия на линии Сватово-Кременная. По сообщению Генштаба ВСУ, украинские войска отразили атаку российских войск в районе Стельмаховки в 15 км западнее Сватово.



В Минобороны России заявили, что подразделения Центрального военного округа действуют на лиманском направлении и применяют термобарические реактивные системы залпового огня ТОС-1. Кадры, опубликованные 9 февраля, также показывают украинский удар по российской боевой машине БМПТ "Терминатор" примерно в 8 км к югу от Кременной, что свидетельствует о том, что российское командование направляет на этот участок фронта новую технику.



Согласно сводке Генштаба ВСУ, украинские войска отразили атаку российских войск под Белогоровкой. Российский блогер заявил, что оккупанты ведут наступление примерно в 5 км южнее Кременной.







Донецкое направление: оккупанты понесли серьезные потери у Угледара



Оккупанты 9 февраля продолжали наземные атаки вокруг Бахмута. ВСУ отразили российские атаки на сам Бахмут; к северо-востоку от Бахмута вблизи Федоровки (15 км к северо-востоку); к северу от Бахмута в районе Красной Горы (4 км к северу) и Парасковиевки (5 км к северу).



Сообщается, что оккупанты в последнее время изменили свою тактику в районе Бахмута и сосредоточили внимание не столько на лобовых ударах по небольшим населенным пунктам, сколько на перекрытии украинских наземных коммуникаций в Бахмут по трассе E40 Бахмут-Славянск и T0504 Константиновка-Часов Яр-Бахмут.



По сообщениям российских блогеров, боевики ЧВК "Вагнера" продвигаются в сторону Ивановского и атакуют вдоль трассы E40 в районе Орехово-Васильевка (10 км к северо-западу от Бахмута).



Утверждается, что оккупанты возобновили штурмовые операции на окраинах Угледара. Судя по тому, что оккупанты на данном направлении используют добровольческие батальоны, действовавшие в этом районе ранее 155-я и 40-я бригады морской пехоты РФ понесли невосполнимые потери и заменяются другими соединениями. Опубликованные кадры из района Угледара показывают разгромленное российское механизированное соединение 155-й бригады морской пехоты, потерявшее в одном бою 13 основных боевых танков и 12 БМП.







Южное направление: украинские военные отразили атаку войск РФ на юге Запорожской области



Российские войска 9 февраля провели ограниченную наземную атаку на юге Запорожской области. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы отразили наступление российских войск в районе Новоандреевки Запорожской области.



Кроме того, 9 февраля российские войска продолжали регулярные обстрелы к западу от Гуляйполя, а также в Днепропетровской и Херсонской областях. Также оккупанты нанесли артиллерийские удары по городам Херсон и Никополь Днепропетровской области.







