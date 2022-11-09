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Канадский доброволец погиб в боях в Украине
09.11.2022 20:16 Ольга Белозерова

Канадский доброволец погиб в боях в Украине

Фермер Джозеф Хильдебранд из Саскачевана, Канада, дважды отслуживший в Афганистане, погиб в боях в Украине.

О гибели 33-летнего мужчины сообщили члены его семьи, пишет CBC News.

Брат Джозефа Хильдебранда, Джейк, рассказал, что его брат был одним из дюжины солдат - украинских, южноамериканских и других, - которые отправились на задание возле города Бахмут в Донецкой области

Неясно, как умер Джозеф Хильдебранд, но Джейку сказали, что девять из 12 человек, участвовавших в миссии, были убиты.

Карисса Хильдебранд заявила, что ее возлюбленный "был убит, вытаскивая других парней, которые были ранены". 

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