



Канадский доброволец погиб в боях в Украине

Фермер Джозеф Хильдебранд из Саскачевана, Канада, дважды отслуживший в Афганистане, погиб в боях в Украине.



О гибели 33-летнего мужчины сообщили члены его семьи, пишет CBC News.



Брат Джозефа Хильдебранда, Джейк, рассказал, что его брат был одним из дюжины солдат - украинских, южноамериканских и других, - которые отправились на задание возле города Бахмут в Донецкой области



Неясно, как умер Джозеф Хильдебранд, но Джейку сказали, что девять из 12 человек, участвовавших в миссии, были убиты.



Карисса Хильдебранд заявила, что ее возлюбленный "был убит, вытаскивая других парней, которые были ранены".