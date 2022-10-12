



Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине

Украина получит новый пакет военной помощи от Канады на сумму в 47 миллионов долларов.



Об этом заявила министр обороны Канады Анита Ананд в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщает CBC.



По информации прессы, в рамках нового пакета помощи Украина получит 500 тысяч единиц зимней одежды и оборудование. Также Украине передадут артиллерийских снарядов на сумму 15,2 миллиона долларов.



Кроме этого, 2 миллиона долларов будут предоставлены на обеспечение спутниковой связи.