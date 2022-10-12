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Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине
12.10.2022 17:42 Ольга Белозерова

Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине

Украина получит новый пакет военной помощи от Канады на сумму в 47 миллионов долларов.

Об этом заявила министр обороны Канады Анита Ананд в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщает CBC.

По информации прессы, в рамках нового пакета помощи Украина получит 500 тысяч единиц зимней одежды и оборудование. Также Украине передадут артиллерийских снарядов на сумму 15,2 миллиона долларов. 

Кроме этого, 2 миллиона долларов будут предоставлены на обеспечение спутниковой связи. 

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