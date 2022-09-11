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Какую роль сыграли США в контрнаступлении Украины
11.09.2022 10:46 Александр Юзовский

Какую роль сыграли США в контрнаступлении Украины

Украина усилила обмен разведданными со своими американскими коллегами перед планированием контрнаступления, о чем сообщает The New York Times.

Как оказалось, решение украинских властей было верным.

Издание сообщает, что на протяжении всей войны США предоставляли Украине необходимую информацию о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых узлах на российских военных линиях. Американские официальные лица считают, что именно эта информация сыграла на руку Украине и помогла спланировать контрнаступление.

Кроме того, бывший сотрудник Пентагона и офицер ЦРУ Мик Малрой заявил, что ВСУ продвигаются быстрее, чем ожидалось.

"Сейчас для украинской армии настало время использовать любую возможность, чтобы ослабить и уничтожить российскую боеспособность", — уверен он.

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