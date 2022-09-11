Какую роль сыграли США в контрнаступлении Украины
Украина усилила обмен разведданными со своими американскими коллегами перед планированием контрнаступления, о чем сообщает The New York Times.
Как оказалось, решение украинских властей было верным.
Издание сообщает, что на протяжении всей войны США предоставляли Украине необходимую информацию о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых узлах на российских военных линиях. Американские официальные лица считают, что именно эта информация сыграла на руку Украине и помогла спланировать контрнаступление.
Кроме того, бывший сотрудник Пентагона и офицер ЦРУ Мик Малрой заявил, что ВСУ продвигаются быстрее, чем ожидалось.
"Сейчас для украинской армии настало время использовать любую возможность, чтобы ослабить и уничтожить российскую боеспособность", — уверен он.