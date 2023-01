Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки Бахмута, сравнив вид окрестностей города в августе 2022 года и сейчас. На них заметны значительные разрушения построек и инфраструктуры.



«Город стал центром интенсивных боев между российскими и украинскими силами за последние шесть месяцев, и изображения демонстрируют значительные повреждения зданий и инфраструктуры», - говорится в сообщении Maxar в Twitter.



New #satelliteimagery of the besieged city of #Bakhmut, #Ukraine. The city has been the focus of intense battles between Russian & Ukrainian forces for the past 6 months & the imagery reveals extensive damage to buildings & infrastructure. Before Aug 1, 2022, after Jan 4, 2023. pic.twitter.com/iZckjYkF7R