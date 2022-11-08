



Как в Сирии - РФ может прибегнуть к таким же бомбардировкам в Украине

Россия может прибегнуть к таким же бомбардировкам в Украине, как и в Сирии, об этом пишет BBC со ссылкой на британских аналитиков.



Возможно, именно поэтому Россия поставила командующим своей украинской кампанией Сергея Суровикина. Именно он руководил интенсивными бомбардировками таких городов, как Алеппо.



В лондонском аналитическом центре Royal United Services Institute считают, что западные партнеры должны увеличить поставки систем ПВО Украине, чтобы избежать такого сценария.