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Как в Сирии - РФ может прибегнуть к таким же бомбардировкам в Украине
08.11.2022 12:42 Юлия Фрилис

Как в Сирии - РФ может прибегнуть к таким же бомбардировкам в Украине

Россия может прибегнуть к таким же бомбардировкам в Украине, как и в Сирии, об этом пишет BBC со ссылкой на британских аналитиков.

Возможно, именно поэтому Россия поставила командующим своей украинской кампанией Сергея Суровикина. Именно он руководил интенсивными бомбардировками таких городов, как Алеппо.

В лондонском аналитическом центре Royal United Services Institute считают, что западные партнеры должны увеличить поставки систем ПВО Украине, чтобы избежать такого сценария.

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