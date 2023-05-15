



Как украинцы уничтожили авиазвено, применявшее планирующие бомбы

В российских социальных сетях продолжается бурное обсуждение инцидента 13 мая, в ходе которого были уничтожены два истребителя -бомбардировщика и два вертолета РЭБ ВС РФ.



Телеграм-канал «Военная хроника» сообщает, что вертолёты РЭБ Ми-8МТПР-1 со станциями активных помех «Рычаг-АВ» прикрывали фронтовой бомбардировщик Су-34, который находился у границы с Черниговской областью для сброса бомб ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции. «С этого направления российская авиация активно работала по военным и логистическим объектам ВСУ последние два месяца. Предположительно, после сброса бомб машины легли на обратный курс, после чего и были атакованы ракетами неизвестного типа», – пишет «Военная хроника».



По мнению «Военкоров Русской весны», была проведена спланированная операция с массированным пуском ракет «воздух-воздух» с территории Черниговской области. «Возможно были применены американские ракеты воздушного базирования средней дальности AIM-120», – считают «Военкоры».

AIM-120 AMRAAM имеет несколько версий. В модификациях AIM-120A/B/C дальность поражения целей составляет до 50 километров, разъясняет своим читателями «Военная хроника». Версия AIM-120C-5/6/7 позволяет поражать цели на вдвое большей дальности – 105 километров. Самой дальнобойной считается версия AIM-120D, дальность поражения которой примерно 150-160 километров.



Авторы тг-канала считают, что вероятнее всего, район боевого применения планирующих бомб с модулями планирования и коррекции долгое время был под наблюдением ВСУ и зарубежных специалистов, которые помогают украинским войскам разведданными для ведения боевых действий. «Вне зависимости от того, какая из версий в итоге подтвердится, необходимо делать дополнительные выводы относительно безопасности фронтовых бомбардировщиков, поскольку в случае потери большого количества Су-34 для применения бомб с УМПК придётся использовать менее технологичные самолёты, а тактику нанесения таких ударов нужно будет серьёзно пересматривать», – пишет «Хроника»