



Как разведчики развернули флаг Украины в Крыму. Видео

В ходе спецоперации украинские разведчики высадились на территории Крыма и вывесили флаг Украины. Об этом сообщила пресс-служба ГУР.



В четверг ночью 24 августа, в Крыму прошла операция ГУР при поддержке ВМС. Спецподразделения на плавсредствах высадились на берег в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк.



"Во время выполнения задания украинские защитники вступили в боестолкновение с подразделениями оккупанта. В результате, противник понес потери среди личного состава, уничтожена вражеская техника. Также в украинском Крыму снова взвился государственный флаг", - сказано в сообщении.



Все цели и задачи выполнены. После завершения спецоперации украинские защитники без потерь покинули место событий.



Также в ГУР добавляют, что оккупационная "администрация" Крыма не комментирует происходящее, несмотря на массовые обращения местных. При этом единственное сообщение касается якобы "уничтожения боеприпасов по установленному графику".



В разведке добавляют, что Силы обороны Украины и дальше будут оказывать захватчикам помощь в уничтожении боеприпасов, техники и живой силы.