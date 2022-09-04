



Как работает украинская ПВО? Дана оценка эффективности

Начальник Киевской городской военной администрации генерал-майор Николай Жирнов дал оценку эффективности работы ПВО в Украине.



В интервью изданию "Армия Inform" он рассказал, что 100%-ю эффективность ПВО обеспечить "пока невозможно" по объективным причинам.



Однако, по его словам, противовоздушная оборона Украины способна сейчас сбивать от 50% до 70% ракет, которые запускают российские войска.



"От 50 до 70% ракет сбивается средствами ПВО, как авиацией, так и зенитными ракетными подразделениями. К сожалению, сегодня 100% эффективность действий ПВО мы не можем обеспечить, это связано с объективными причинами - недостаточным количеством средств разведки, авиационных и зенитных ракетных комплексов. В основном это советские системы, в которых нет такой эффективности и надежности, как у средств ПВО стран-партнеров НАТО", - сказал Жирнов.