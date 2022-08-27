Новости » События в Украине
Как продвигаются переговоры об обмене защитников Мариуполя
27.08.2022 07:27 Ольга Белозерова

Как продвигаются переговоры об обмене защитников Мариуполя

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоры об обмене и возвращении в Украину защитников Мариуполя "идут тяжело". 

Об этом чиновник заявил в интервью Helsingin Sanomat.

По словам Подоляка, Красный Крест и ООН должны занять "более активную позицию" по вопросу обмена пленными.

"Мы говорим и о защитниках "Азовстали", но дело продвигается тяжело, потому что Россия хочет получить с них максимальную пропагандистскую пользу. Красный Крест и ООН в этом - слабые. Они должны занять более активную позицию", - подчеркнул Подоляк. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы