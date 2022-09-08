



Как бойцы ВСУ выбивают россиян на нескольких направлениях одновременно. Видео

Как бойцы ВСУ выбивают россиян на нескольких направлениях - опубликованы видео.



Работа оператора 30-мм пушки на БТР-4 во время штурма российских позиций в Харьковской области.





Штурм позиций россиян на легких транспортерах HMMWV, вооруженных пулеметами Browning.







За сутки украинские силы обороны на Харьковском и Южнобужском направлениях освободили из-под российской оккупации территорию, площадь которой составляет более 700 квадратных километров. Об этом заявляет Генштаб. Уникальный темп и скорость контрнаступательной операции уже очевидны всем нашим западным партнерам.















Украинским силам удалось прорвать оборону у Посад - Покровского.











Украина поразила более 400 целей системами HIMARS, об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сегодня на базе Рамштайна.