



Как Байден добирался в Киев - NYT

В понедельник президент Байден совершил неожиданную поездку в столицу Украины, несмотря на продолжающиеся ракетные обстрелы и атаки беспилотников, сообщил The New York Times.



Он прибыл в воюющую Украину тайно, чтобы продемонстрировать, как он назвал, "непоколебимую поддержку" Америки усилий Украины в борьбе с Россией почти через год после того, как российские войска вторглись в страну.



Байден прибыл без предупреждения рано утром в понедельник, 20 февраля, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским, и они вышли на улицы Киева, даже когда прозвучала сирена воздушной тревоги.



Официальные лица неоднократно отмахивались от вопросов о том, может ли президент США также поехать в Украину, находясь в Европе. Белый дом в воскресенье вечером опубликовал публичное расписание на понедельник, в котором президент все еще находится в Вашингтоне и вечером отправляется в Варшаву, хотя на самом деле он уже был на полпути к Украине.



Байден тайно покинул Вашингтон ночью. Борт номер один американского президента вылетел в 4:15 утра в воскресенье по восточному времени. С ним отправились лишь несколько репортеров, поклявшихся хранить тайну и лишенных телефонов, а также Джейк Салливан, советник президента по национальной безопасности; Джен О'Мэлли Диллон, его заместитель начальника штаба; и Энни Томасини, директор по операциям Овального кабинета.



Репортерам, путешествующим с ним, было разрешено отправить общий репортаж в свои издания только после его прибытия, и им не было разрешено описывать поездку в Киев, пока Байден там находится.



Американский чиновник, попросивший не называть его имени, подтвердил, что после трансатлантического перелета в Польшу г-н Байден пересек границу на поезде, проехав почти 10 часов до Киева, как и другие американские официальные лица, посещавшие Украину в последние месяцы, потому что авиаперелеты в зоне боевых действий небезопасны. Он должен уехать таким же поездом, и после пересечения границы направиться в Варшаву.



Это был трудный путь для 80-летнего президента, который, тем не менее, казался воодушевленным возможностью приехать лично.