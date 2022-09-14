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Кадыров: "Вбросы и провокации, мы нигде не отступаем"
14.09.2022 17:32 Ольга Белозерова

Кадыров: "Вбросы и провокации, мы нигде не отступаем"

Глава Чечни Рамзан Кадыров сделал заявление о действиях российских войск в Украине.

По его словам, в ходе "специальной военной операции" войска РФ никуда не отступают. Кадыров написал в Telegram, что у российских войск "более тонкая" тактика и стратегия.

"Успокою самых буйных и самых скептических комментаторов. В ходе проведения СВО мы нигде и никуда не отступаем. Это всё вбросы и западные провокации. Не позволяйте себя дурить.  Есть такие понятия, как тактика и стратегия. У наших войск она более тонкая", - написал Рамзан Кадыров. 

 

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