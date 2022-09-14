



Кадыров: "Вбросы и провокации, мы нигде не отступаем"

Глава Чечни Рамзан Кадыров сделал заявление о действиях российских войск в Украине.



По его словам, в ходе "специальной военной операции" войска РФ никуда не отступают. Кадыров написал в Telegram, что у российских войск "более тонкая" тактика и стратегия.



"Успокою самых буйных и самых скептических комментаторов. В ходе проведения СВО мы нигде и никуда не отступаем. Это всё вбросы и западные провокации. Не позволяйте себя дурить. Есть такие понятия, как тактика и стратегия. У наших войск она более тонкая", - написал Рамзан Кадыров.



