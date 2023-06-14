



Кадыров запросил у ГУР данные о "дорогом брате" - обещает щедро отблагодарить

Депутат РФ Адам Делимханов ранен в зоне военных действий в Украине. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Госдумы.



“Депутат Госдумы Адам Делимханов был ранен, но он жив. Об этом „Звезде“ сообщила пресс-служба Госдумы, таким образом, опровергнув сообщения некоторых Telegram-каналов о гибели Делимханова”, — говорится в сообщении телеканала.



Через некоторое время в Telegram-канале Рамзана Кадырова появилось такое сообщение: “Я сам не могу никак выйти на Адама Делимханова. На связь он не выходит. Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесён удар, чтобы всё-таки я смог найти моего дорогого БРАТА. Вознаграждение обещаю щедрое и очень прошу посодействовать”.



Ранее украинские СМИ сообщали, что он убит во время обстрела в Приморске в Запорожской области.



Адам Делимханов — родной брат Алимбека Делимханова, командира батальона "Север".



