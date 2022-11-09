



Кадыров призывает не говорить о "сдаче Херсона"

Глава Чечни Рамзан Кадыров согласился со мнением Евгения Пригожина о решении об отводе войск из Херсона.



Свои мысли по этом поводу Кадыров изложил в Telegram.



"Херсон - очень сложный участок без возможности стабильного регулярного подвоза боеприпасов и формирования крепкого, надежного тыла. Почему это не было сделано с первых дней спецоперации? Это уже другой вопрос. Но в данной сложной ситуации генерал поступил мудро и дальновидно - эвакуировал мирное население и отдал приказ о перегруппировке", - пишет Кадыров.



Лидер Чечни также призвал не говорить о "сдаче Херсона".



"Так что не надо говорить о "сдаче" Херсона. "Сдают" вместе с бойцами. А Суровикин и солдат бережёт, и занимает более выгодную стратегическую позицию - удобную, безопасную. О том, что Херсон - тяжелая боевая территория, знали все с самых первых дней спецоперации. Бойцы моих подразделений также сообщали, что вести бои в этой местности очень сложно. Да, его можно удержать, можно организовать хоть какой-то подвоз боеприпасов, но ценой будут многочисленные человеческие жизни. И такой прогноз нас не устраивает. Поэтому считаю, что Суровикин поступил как настоящий боевой генерал, не боящийся критики. Ему отвечать за людей. Ему виднее", - написал Кадыров, поблагодарив Суровикина.



