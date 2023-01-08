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Кадыров об иностранной помощи Украине: "Схема по отмыву денег"
08.01.2023 08:22 Ольга Белозерова

Кадыров об иностранной помощи Украине: "Схема по отмыву денег"

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал "не волноваться" по поводу того, что западные страны передают Украине вооружение и помогают финансово. 

По словам Кадырова, иностранная помощь является лишь "рабочей схемой по отмыву денег".

"Вижу, что некоторые переживают из-за иностранной помощи Украине. Не волнуйтесь! Это рабочая схема по отмыву денег. Чиновники Запада и Украины разворуют эти средства и до окопов дойдёт не больше 15% от всей суммы поддержки", - написал Кадыров в своем Telegram.

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