



Кадыров об иностранной помощи Украине: "Схема по отмыву денег"

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал "не волноваться" по поводу того, что западные страны передают Украине вооружение и помогают финансово.



По словам Кадырова, иностранная помощь является лишь "рабочей схемой по отмыву денег".



"Вижу, что некоторые переживают из-за иностранной помощи Украине. Не волнуйтесь! Это рабочая схема по отмыву денег. Чиновники Запада и Украины разворуют эти средства и до окопов дойдёт не больше 15% от всей суммы поддержки", - написал Кадыров в своем Telegram.