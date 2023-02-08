



"Железный купол" могут поставить в Украину

Израильские "Железные купола" стали синонимом лучшей в мире системы противовоздушной обороны. Теперь, возможно, скоро их можно будет увидеть защищающими воздушное пространство Украины от российских авиаударов. По сообщениям из Израиля, премьер-министр Нетаниягу готов экспортировать некоторые из этих "Железных куполов" в Украину. Однако, как российские власти отнесутся к этой военной помощи Украине, пока неизвестно.



О возможности поставки "Железных куполов" в Украину стало известно из интервью Нетаниягу французским телеканалам TF1 и LCI в прямом эфире. Когда премьер-министра спросили, каков его ответ на просьбу Украины о поставке системы ПВО, он ответил утвердительно.



Из этой фразы было сделано много выводов и может быть несколько интерпретаций. Можно также строить догадки о том, в какие сроки это произойдет, особенно когда Украина срочно их запрашивает. Дело в том, что до сих пор Израиль поставлял только военное снаряжение: каски, защитные жилеты, технику низшего класса, а "Железные купола" - это, безусловно, большая сделка, которая будет замечена российскими политиками.



Мобильная система противовоздушной обороны "Железные купола", которая была разработана для эффективного перехвата и уничтожения летящих ракет, также используется против входящих атак артиллерии и минометов. Они также используются для защиты не только военных объектов, но и гражданского населения. Большинство из них было установлено в Израиле для защиты населения от ракетных обстрелов со стороны палестинских террористов.



Система обороны от компании Rafael Advanced Defense Systems, используя передовые радиолокационные технологии для отслеживания входящих угроз, она способна определить траекторию и потенциальное место удара и эффективно нейтрализовать их. Как только она окажется у украинских сил обороны, они смогут защитить свои объекты. И очевидно, что это может стать решающим усилением, если это произойдет.



Напомним, что Украина обратилась за военной помощью разного рода к нескольким странам, а также попросила у Израиля знаменитые "Железные купола".

