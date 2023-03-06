



Израильтяне применяют инновационную терапию ПТСР на украинской линии фронта

Шай Гутман и Дэвид Ройтман, основали центры для лечения посттравматического стрессового расстройства - ПТСР у украинских военных, участвовавших в боевых действиях, а также провели специальный семинар совместно с израильским Центром наследия Менахема Бегина для украинских психологов и социальных работников с целью научить их справляться с новой ситуацией.

“Это новаторский проект в Украине и Израиле, который уже предлагает помощь в реабилитации сотням солдат, страдающих от травм и пытающихся вернуться к гражданской жизни”, – объясняет Шей Гутман, человек из реабилитационного центра TMS.



Коллеги запустили проект менее двух месяцев назад, а уже предлагают помощь и эмоциональную реабилитацию солдатам в четырех городах — в Киеве, Одессе, Днепре и Черновцах. Кроме того, прямо на фронт или поблизости отправляют группы психологов.



“Положительные отзывы, которые мы получаем, просто колоссальны”, – с гордостью говорит Гутман. “На передовой, где идут очень тяжелые бои, солдаты встречают нас с распростертыми объятиями и умоляют вернуться. К сожалению, есть много военных, получивших серьезные травмы. Они сражаются без перерыва в течение года, и это приводит к огромным проблемам”.



“Важнейшей частью работы было обучение психологов, которых мы наняли в Украине для этой задачи, поскольку большинству из них не хватает знаний и опыта в этой очень деликатной области. Наша идея заключалась в том, чтобы подготовить украинских психологов и научить их проверенным израильским методам психологического консультирования”.



“Поскольку мы рассматриваем крупномасштабный долгосрочный проект, мы искали стратегических партнеров, которые могли бы поддержать нас”, — объясняет Ройтман. С этой целью он связался с Герцлем Маковым, генеральным директором Центра наследия Менахема Бегина, который был впечатлен этой инициативой и решил присоединиться к ней. TMS привезла всю свою команду психологов и терапевтов в Израиль на интенсивный семинар, на котором они познакомились с важными профессиональными знаниями.



“Наши специалисты работают с украинскими профессионалами с самого начала войны, а также приняли участие в различных проектах по поддержке украинского гражданского населения”, — с удовлетворением говорит Алекс Гершанов, руководитель психообразовательного проекта Израильской травматической коалиции. “Мы вложили средства в подготовку специалистов, потому что травмы, которые пережили украинские мужчины, женщины и дети, огромны. Мы перевели множество профессиональных материалов, которые накопились за многие годы, а также адаптировали многие инструменты, которые мы используем здесь, в Израиле, для наших украинских коллег”.



“На самом деле это всего лишь капля в море”, утверждает Маков. “Но мы надеемся, что этот семинар станет регулярной частью пакета помощи, который Израиль предлагает Украине, потому что потребность в этом фундаментальна”.

Обучение в TMS бесплатное, как и консультации для солдат с посттравматическим стрессом. Хотя трудно доказать успех за такой короткий промежуток времени, положительных отзывов, которые они получили от солдат, достаточно, чтобы убедить инициаторов проекта продолжать и расширять свои усилия.