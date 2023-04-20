



Израильскую систему оповещения о ракетных ударах испытают в Киеве

Командование службы тыла Израиля планирует провести испытание системы гражданского оповещения, которую Израиль разрабатывает для Украины.



Испытания пройдут в столице страны Киеве в следующем месяце, с целью ввести систему в действие уже летом - об этом Walla! два высокопоставленных израильтянина и украинца.



Разработка гражданской системы оповещения является самым значительным шагом, который Израиль сделал до сих пор, чтобы предоставить Украине оборонительную помощь против российских ракетных атак.



Система оповещения будет работать аналогично системе командования службы тыла, которая посылает гражданским лицам предупреждения "Цева Адом".



Система подключается к украинской радиолокационной системе и, таким образом, сможет быстрее и точнее отправлять предупреждения на мобильные телефоны граждан и включать сигналы тревоги только в тех районах, которые могут поразить ракеты.



Таким образом, у граждан Украины, находящихся в районах, по которым были выпущены ракеты, будет больше времени, чтобы добраться до защищенной зоны, а граждане, находящиеся в других районах, смогут продолжать повседневную жизнь.