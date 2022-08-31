



Израильский аналитик описал оборонную тактику россиян на юге Украины

Вооруженным силам Украины сейчас необходимо определить самое слабое звено в обороне россиян, и именно там приложить основные усилия для наступления на херсонском направлении.



Такое мнение в эфире Радио НВ высказал израильский военный эксперт, офицер запаса Армии обороны Израиля Виктор Верцнер.



"Сейчас нужно выявить самое слабое звено в обороне противника и именно там приложить основные усилия по этому наступлению. Но, как я уже говорил, основное усилие не может быть единичным, нужно применять также и вспомогательные усилия для того, чтобы враг не сумел быстро обнаружить направление основного усилия. Это правило любого наступательного боя — нет разницы, будь то в степи или в других топографических условиях", - заявил он.



По словам Верцнера, российская военная доктрина обороны состоит из трех компонентов. Они включают три линии обороны: первая - не очень мощная, она всегда слабая; вторая - чуть более мощная; и самая мощная - третья линия.



"Они будут пытаться остановить украинские войска на одной из трех линий обороны и перейти в контрнаступление именно с той линии. Это очень простая стратегия, но россияне ее всегда использовали. Если они не смогут остановить, оборона будет пробита. Если украинцы пробьют оборону, все три линии, то остальная оборона посыплется", - считает эксперт.