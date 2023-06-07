



Израильская система предупреждения будет развернута в Украине к сентябрю

Гражданская система воздушного предупреждения, которую Израиль создает для Украины, должна быть развернута в сентябре, сообщил украинский чиновник The Times of Israel.



Эти сроки на несколько недель превышают первоначальные ожидания развертывания летом, и украинские дипломаты и сотрудники службы безопасности работают над тем, чтобы ускорить этот процесс.



Украинские и израильские официальные лица встречаются на этой неделе в Польше для работы над системой, как и в последние месяцы. По словам чиновника, первоначально система будет охватывать большую часть Киева, а затем, возможно, будет скопирована и в других городах.

