



Израильское объединение по травмам открывает реабилитационные центры в Украине

Израильское объединение по терапии травм (ITC) сотрудничает с правительством Украины и другими организациями для создания центров психологической помощи в нескольких городах Украины. Первый центр открылся в апреле в Киеве, другие запланированы в Одессе, Харькове, Тернополе и Хмельницком.



Консультируясь с местным украинским руководством, ITC адаптирует высокоэффективную израильскую модель обеспечения готовности и реагирования на психосоциальные аспекты войны для Украины.



С начала войны ITC обучил и поддержал более 4000 украинских специалистов по оказанию помощи и лечению для преодоления травм, потерь и горя у взрослых и детей. Среди тех, кто прошел обучение, есть клиницисты, социальные работники, учителя, врачи, медсестры, лица, оказывающие первую помощь, и другие.



“Государство Израиль стало центром знаний о психическом здоровье и психическом благополучии отдельных лиц, семей и групп, подвергшихся травмам и террору, связанным с войной. Это профессиональная и человеческая привилегия и ответственность делиться тем, чему мы научились в Израиле и во всем мире, и быть частью усилий Украины по созданию индивидуальной системы реагирования”, — говорит генеральный директор ITC Талия Леванон.

