



Израиль утвердил экспортные лицензии на системы защиты от дронов для Украины

Израиль недавно утвердил экспортные лицензии на возможную продажу систем подавления дронов, которые могут помочь Украине противостоять иранским беспилотникам, используемых Россией во время войны. Об этом сообщили Axios в среду три израильских и украинских чиновника.



Это первый случай с начала вторжения России в Украину, когда Израиль утвердил экспортные лицензии оборонного назначения для возможной продажи оружия Украине.



Израиль доставил в Украину несколько тонн гуманитарной помощи и оборонительного оборудования во время войны, но воздержался от продажи современного оружия, опасаясь, что такой шаг может создать напряженность в отношениях с Россией и нанести ущерб интересам безопасности Израиля в Сирии.



Как сообщает Axios, после того, как Россия начала использовать ударные беспилотники иранского производства во время войны, украинское правительство усилило давление с целью получения военной помощи Израиля.



Украинские официальные лица заявили, что поставка систем вооружения Украине отвечает интересам Израиля, потому что Иран может получить информацию о том, как работают беспилотники, а затем внести улучшения.



Иран признал, что поставил России несколько беспилотников до начала войны, но отрицает что делал это после начала вторжения. Россия отрицает использование беспилотников иранского производства во время войны, несмотря на растущее количество доказательств обратного.



По словам израильских и украинских официальных лиц, экспортные лицензии были одобрены министром обороны Йоавом Галантом и министром иностранных дел Эли Коэном в середине февраля, когда Израиль проводил по указанию Нетаниягу пересмотр своей политики относительно этой войны. По словам израильских официальных лиц, этот обзор завершен, но никаких новых решений принято не было.



Коэн уведомил президента Украины Владимира Зеленского об одобрении лицензий во время его поездки в Киев 15 февраля.



Лицензии одобрены для двух израильских компаний — Elbit и Rafael, которые разрабатывают системы защиты от беспилотников.



Украинский чиновник сообщил Axios, что делегация Министерства обороны Украины недавно посетила Израиль, чтобы ознакомиться с системами защиты от беспилотников. Сделка еще не подписана.

