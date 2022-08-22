



Израиль с начала войны в Украине принял 20 тысяч беженцев

Посол Израиля в Киеве (Украина) Михаил Бродский дал интервью изданию "Главком", в ходе которого он рассказал, сколько украинцев принял Израиль после начала полномасштабной войны.



По его словам, с начала российского вторжения Израиль принял более 20 тысяч украинских беженцев и обеспечил им государственную помощь.



"Это большой стресс для маленькой страны принять огромное количество людей в такой ситуации. Мы небольшая страна, у нас нет неограниченных ресурсов. Поэтому мы сказали, что приезжающие из Украины и не имеющие права на репатриацию могут приехать, если у них есть в Израиле родственники или друзья, которые могут им помочь. Так и было. И действительно, с начала войны более 20 тысяч украинцев, не имеющих еврейских корней, приехали в Израиль и приобрели статус беженца", – рассказал Бродский.



Дипломат отметил, что большинство из прибывших имеют друзей или родственников в Израиле. Им разрешили легально находиться на территории страны и получать помощь "небольшую помощь".