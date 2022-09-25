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Израиль примет на лечение 20 тяжелораненых украинских военных
25.09.2022 17:11 Ольга Белозерова

Израиль примет на лечение 20 тяжелораненых украинских военных

Израиль примет на лечение 20 украинских военнослужащих, получивших тяжёлые ранения в ходе боевых действий. 

Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

По словам дипломата, доставка раненых в Израиль организована совместными усилиями Посольства Израиля в Украине, центра МАШАВ, минздрава Израиля и минздрава Украины. 

" Первые двое раненых прибудут в Израиль уже сегодня. Курс лечения включает протезирование и реабилитацию", - написал посол Бродский. 

 

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