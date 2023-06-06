



Израиль: подрыв Каховской ГЭС может иметь долгосрочные последствия

Подрыв Каховской ГЭС, из-за которой произошел разлив воды из водохранилища, может иметь долгосрочные последствия.



Об этом сказали руководители Парламентской группы дружбы Израиль-Украина, председатель комиссии по иностранным делам и безопасности депутат Кнессета Юли Эдельштейн и председатель фракции "А-Махане а-Мамлахти" Зеэв Элькин.



"Наши сердца обращены к украинскому народу, который понес много потерь и находится под дикими и бесчеловечными нападениями на объекты гражданской инфраструктуры. Помимо уже нанесенных разрушительных результатов, взрыв плотины на электростанции может иметь долгосрочные последствия", - сказали они.



По словам Эдельштейна и Элькина, Государство Израиль окажет максимально возможную помощь в восстановлении территории.



"Это будет правильным и нравственным поступком", - резюмировали они.



